Хинштейн сообщил о судьбе чиновников с уголовным прошлым

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о продолжении проверок чиновников-"уголовников".

"Подняли вопрос проверок в отношении чиновников, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или в отношении которых было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям. Это относится к руководящим должностям или тем, кто имеет прямое отношение к региональной казне", - сообщил глава региона.

По его словам, "по 29 людям уже приняты решения: 12 уволены или отстранены от должности, пятеро переведены на нижестоящие должности, в отношении еще 12 человек планируется увольнение или понижение в должности".

Также Хинштейн прокомментировал вылившийся в СМИ скандал с включением в состав комиссии по благоустройству человека, умершего в 2023 году.

"Вижу публикации о том, что при голосовании по ФКГС были учтены голоса людей, которых, к сожалению, нет в живых. <…> 18 июня комиссия утвердила результаты голосования за общественные территории по программе ФКГС и в работе комиссии по благоустройству, следуя документам, участвовал Игорь Стебеняев, возглавлявший организацию "Народный ЖКХ". К сожалению, в 2023 году он скончался и принимать участие в комиссии он не мог никак", - отчитал Хинштейн мэра Курска Евгения Маслова.