Бельгия выдвинула три условия для кражи российских активов

Бельгия допускает возможность кражи российских активов для кредита Украине при трех условиях. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в Еврокомиссию.

Де Вевер требует предоставить юридические и безусловные гарантии, распределить все возможные правовые риски между всеми странами ЕС и обеспечить участие в программе всех стран, на территории которых заморожены российские активы. Ранее эти требования уже упоминались в СМИ как сложность, которую будет трудно преодолеть, ведь речь идет о юридических обязательствах.

По данным издания, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласна на все эти требования. Но Бельгии нужно согласие всех стран-членов ЕС. Ожидается, что оно будет получено к декабрю, однако все 27 стран вряд ли согласятся на это.

Также де Вевер считает, что кража российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Он предлагает выпустить совместный долг на сумму 45 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 году. Однако эта идея непопулярна среди большинства правительств ЕС, так как страны должны еще больше нарастить свои собственные долги. При этом кража российских активов тоже одобряется далеко не всеми. Замороженные активы РФ на территории ЕС оцениваются примерно в 210 млрд евро. Из них около 185 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал, что "это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность".