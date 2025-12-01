В Екатеринбурге открылся ящик для писем Деду Морозу

На Главпочтамте Екатеринбурга открылся специальный ящик для писем Деду Морозу.

Читайте также: Поезд Деда Мороза посетит четыре города Свердловской магистрали

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФПС Свердловской области, на церемонию открытия пришли 30 детей, которые первыми опустили в ящик свои заветные послания. По данным почты, каждый год жители Среднего Урала, особенно дети, отправляют Деду Морозу около 10 тысяч писем. Чтобы ни одно послание не потерялось, на Главпочтамте Екатеринбурга организован отдельный канал приема.

"Мы гарантируем, что все письма, опущенные в этот ящик, будут бережно приняты, рассортированы и отправлены в официальную резиденцию волшебника – Великий Устюг", - отметила директор группы регионов "Урал" Почты России Наталья Алемасова.

Специальный ярко-синий почтовый ящик установлен в операционном зале Главпочтамта по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 39. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, нужно разборчиво указать обратный адрес с индексом. Выемка писем будет производиться ежедневно с сегодняшнего дня. Ящик будет принимать их целый месяц – последняя партия будет отправлена 30 декабря.

Письма Деду Морозу можно отправлять и через любое отделение почты, а также через обычные уличные почтовые ящики. На конверте нужно написать адрес: 162390, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, Почта Деда Мороза. Послания до Великого Устюга идут 3-4 дня.