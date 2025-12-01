Песков: Встреча Путина с Уиткоффом запланирована на завтра

Встреча президента России Владимира Путина с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом запланирована на вторник, 2 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что встреча пройдет во второй половине дня.

Песков добавил, что Владимир Путин в понедельник работает в Кремле.

"У президента также есть совещания сегодня непубличного характера в рамках подготовки к завтрашним российско-американским контактам", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи представителей Вашингтона и Киева в Майами обсуждались темы, связанные с территориальной целостностью Украины и проведением выборов. Вскоре после этих переговоров специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер планируют визит в Москву.