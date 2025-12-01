На южном берегу Байкала образовалась гигантская пробка

На южном берегу Байкала на одноименной федеральной трассе в пробке стоят несколько сотен автомобилей. Причиной ограничения движения стала непогода – мороз с метелью. По данным СМИ, затор растянулся почти на 85 км – от села Выдрино в Бурятии до поселка Култук в Иркутской области.

Всю ночь на трассе провели не только водители фур, но и легковые машины, в которых есть дети, у людей заканчиваются еда, вода и топливо.

Дорожные службы винят в образовании заторов водителей фур – некоторые из них выезжают на встречку и застревают там, между тем, спецтехника не может проехать и обработать гололедные участки, на которых, опять же, застревают фуры.