Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков не знает о письме, которое Козак мог передать Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о письме, которое бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак якобы отправил российскому лидеру после своей отставки.

"Нет. Ничего не известно", - сказал Песков RTVI. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о письме Козака президенту и выездах экс-чиновника за границу после отставки.

В сентябре глава государства Владимир Путин освободил замглавы Администрации президента Дмитрия Козака от должности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Козак покидает пост по собственному желанию. Бывший замглавы - один из "долгожителей" Администрации российского президента. Он пришел работать в Кремль в 1999 году. По данным Forbes, Козак был готов уйти из АП еще в 2022 году, после начала спецоперации. Издание сообщало, что он не продолжит государственную службу, он рассматривает различные предложения по переходу в бизнес.

Теги: песков, козак, путин


