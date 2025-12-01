С начала СВО в Белгородской области повреждено почти 50 тысяч объектов

С начала СВО в Белгородской области повреждено более 49,9 тыс. объектов, за это же время восстановлено порядка 45,5 тыс. домов и квартир, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Областные власти опубликовали в соцсетях доклад глав округов, прилегающих к границе с Украиной, о выполнении работ по восстановлению жилья. Гладков призвал сообщать, если в список попали дома и квартиры, которые еще не отремонтированы и не восстановлены.

"За неделю в регионе восстановили 228 объектов", - отметил губернатор.

В 2023 году на совещании с губернатором Вячеславом Гладковым глава Белгородского района Владимир Перцев упомянул два дома в Нижнем Ольшанце, отметив, что там "богатые люди живут", и пусть они "свои придворные варианты, подворные варианты восстанавливают сами". В ответ губернатор напомнил, что кровлю и окна власти должны восстановить всем – вне зависимости от доходов. Но "повышенные обязательства" руководство региона берет перед теми, кто имеет средний или низкий доход. "Если человек может купить дом за 50 млн, за 30 млн руб., купить автомобиль за 10-20 млн, то это немного другая история", - цитирует Гладкова РБК.