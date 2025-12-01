01 Декабря 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

В Екатеринбурге завершен 10-летний проект реконструкции ДГКБ №9

Благотворительный фонд "Дети России" завершил проект по реконструкции Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, реконструкция велась с 2015 по 2025 годы. Завершение масштабного проекта стало подарком клинике, которая на днях отметила свое 40-летие. Фондом были обновлены и реконструированы фасады главного корпуса, поликлиники, приемного покоя, инфекционного, педиатрического отделений. Укреплены стены, установлены новые оконные блоки, благодаря чему в помещениях стало тепло и уютно. Проведен ремонт холлов и врачебных кабинетов консультативно-диагностической поликлиники. На все это за 10-летний срок реконструкции было направлено более 240 млн рублей.

ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга после реконструкции(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"Поздравляем Детскую больницу №9, "Девятку", как ее с любовью называют в Екатеринбурге и области, врачей и пациентов. На каждом этапе работ заботились, прежде всего, о комфорте и безопасности тех, кто будет здесь работать, и тех, кто будет получать помощь. Здесь лечатся тысячи детей. Многим возвращают здоровье и шанс на счастливую, полноценную жизнь. Поэтому для нас реконструкция имела огромное значение – ведь это участие и поддержка для многих маленьких пациентов и их семей", - отметила директор благотворительного фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

После ремонта фондом введен в эксплуатацию бассейн и детям стало доступно водолечение, которое до этого отсутствовало. Установлена система управляемой галотерапии – "соляная комната".

ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга после реконструкции(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Внешне клиника преобразилась, пространство стало не только красивым и современным, но и безопасным для врачей и пациентов. Установлена удобная навигация. Ориентироваться на территории ДГКБ №9 стало легко не только днем, но и в позднее время: установлены вывески и осветительные конструкции.

"От имени коллектива Девятой детской больницы, выражаю искреннюю благодарность благотворительному фонду "Дети России" и лично директору фонда Юлии Нутенко за неоценимый вклад в создание комфортных условий для работы персонала и лечения наших пациентов. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и уверены, что вместе сможем сделать мир детства здоровее, светлее и счастливее", - заявил главный врач ДГКБ №9 Игорь Огарков.

ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга после реконструкции(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

За год в больнице проходят лечение более 29 тысяч пациентов, свыше 60% из которых поступают в неотложном и экстренном порядке, проводится 19 тысяч оперативных вмешательств, причем 60% в неотложном порядке. Ежегодно порядка 700 детей с самыми тяжелыми заболеваниями получают помощь в отделении анестезиологии и реанимации. Детская больница №9 является клинической базой 12 кафедр Уральского государственного медицинского университета. Здесь не только развивают клиническую науку, но и учат преданности своему делу и ответственности.

ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга после реконструкции(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Когда в регионе происходит ЧП и известно, что среди пострадавших – дети, врачи неотложной помощи добровольно остаются дежурить. Вдруг именно их участие позволит спасти жизнь. Для фонда реконструкция ГАУЗ СО "Детская городская клиническая больница №9 Екатеринбург" – это поддержка и помощь в лечении и спасении многих маленьких пациентов и важный этап в более чем 25-летней истории.

