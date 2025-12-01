Андрей Трубецкой рассказал о Фестивале цифровой культуры, который проходит в Сургутском районе

В Сургутском районе стартовали соревнования в рамках Фестиваля цифровой культуры, сообщил Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях. Состязания проходят в течение двух дней.

«Цифровой РайON», так называется Фестиваль, проходит в Белом Яре. В нем принимают участие порядка 200 спортсменов из поселений Сургутского района. Причем, как из крупного Лянтора, так и отдаленной Русскинской. Ребята состязаются в пяти дисциплинах компьютерного и фиджитал-спорта: ритм-симулятор, файтинг, фиджитал стритфутбол и других. Призовой фонд соревнований составляет порядка 300 тысяч рублей – поддержку оказал муниципалитет", - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Фестиваль стал первым массовым мероприятием такого формата, организатором которого выступил наш «Центр цифровых видов спорта».

Напомним, школа была открыта в прошлом месяце и уже инициировала крупные соревнования. Боле того, организаторы смогли привлечь федеральных экспертов. Например, азам лазертага районных спортсменов в рамках мастер-классов обучает руководитель Международной лиги по этой дисциплине Александр Чирко. Приглашенным экспертом также стал старший преподаватель Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Максим Залилов.

"Сургутский район развивает цифровые виды спорта с 2017 года. Сегодня им систематически занимаются порядка 550 юных жителей поселений, а в тех или иных турнирах поучаствовали свыше 10,5 тысячи человек. Муниципалитет инвестировал в это направление более 270 млн рублей", - отметил Андрей Трубецкой.