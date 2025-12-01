Си Цзиньпин обеспокоен моральными качествами членов КПК

Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал статью о "революционных преобразованиях" в КПК, публикация вышла в партийном журнале "Цюши".

В статье, которую китайские СМИ называют "программной", Си говорит о принципах партийного строительства, которые необходимо применить для борьбы с экономическими вызовами.

В публикации отмечается, что в настоящее время Коммунистическая партия Киатая "сталкивается с чрезвычайно тяжелой задачей по осуществлению китайской модернизации и с исключительно сложной средой управления".

"Нельзя допускать послаблений в деле революционных самопреобразований, которые помогут улучшить имидж и авторитет партии, мобилизовать активность партийных кадров и предоставить надежные политические гарантии высококачественному развитию", - отмечает председатель.

Си Цзиньпин встревожен тем, что далеко не все партийцы имеют правильные идеалы и убеждения, преданы партии и испытывают чувство ответственности перед народом, и им явно надо работать над "повышением своих моральных качеств и сохранением честности и неподкупности", передает агентство "Синьхуа".

"Кадровые партийные работники должны всегда помнить, что вся власть дана народом, ее необходимо правильно использовать и нести ответственность перед людьми", - подчеркивается в статье.