Победителям премии «Калужский бизнес» вручили награды

Конкурс проходил в 17 номинациях, отражающих ключевые отрасли бизнеса Калужской области.

Победители выбраны решением жюри, в состав которого вошли руководители органов власти, представители бизнес-сообщества и эксперты в различных областях. Награду победителю в номинации «Банк года» вручил председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев. Победителем стало Калужское отделение Среднерусского банка ПАО «Сбербанк».

«Для развития нашего города, региона и всей страны очень важен рост деловой активности и предпринимательской инициативы, ведь это и новые рабочие места, и рост налогооблагаемой базы, за счёт чего появляется возможность реализовать важные социальные программы, создавать комфортную городскую среду. Так за несколько лет Калуга получила прекрасную рекреационную и спортивную зону – реконструированы набережная Яченского водохранилища и сквер Волкова. Замечательно, что в нашем городе много ответственных предпринимателей, которые участвуют в реализации социальных проектов. Уверен, совместными усилиями мы справимся со всеми вызовами и сделаем наш город лучше», – подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев.