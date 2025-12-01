Тренер "Уралочки", мастер спорта СССР Галина Карполь ушла из жизни

Ушла из жизни тренер волейбольной команды "Уралочка", заслуженный тренер, мастер спорта СССР Галина Карполь. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

"С момента основания "Уралочки" она была неотъемлемой частью команды. Клуб был для нее всем – главным стержнем в жизни, которому она отдала 12 лет как игрок (1966-1967; 1969-1976) и 12 лет как тренер (1976-1989)", - говорится в некрологе.

Завершив карьеру игрока, Галина Карполь стала тренером в состав дубля "Уралочки", где помогала готовить молодых игроков для основной команды.

Галину Михайловну вспоминают как выдающегося тренера, верного друга, опору и поддержку спортсменов и работников клуба. Она всегда вдохновляла юных волейболистов своими профессионализмом, преданностью волейболу и вниманием к деталям.

Накануне.RU приносит свои соболезнования родственникам и близким Галины Михайловны Карполь.