Судебные приставы Югры списали кредитные долги на полмиллиарда рублей участникам СВО

Судебные приставы Югры списали кредитную задолженность на сумму более 513 миллионов рублей в отношении участников специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по ХМАО – Югре.

С начала 2025 года в рамках новых законодательных поправок было прекращено 4 969 исполнительных производств по кредитным обязательствам в отношении 1 475 военнослужащих. Дополнительно прекращено 894 исполнительных производства в отношении членов их семей, в основном жен (246 человек), на общую сумму 80 миллионов рублей.

Норма распространяется на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для выполнения задач СВО с 1 декабря 2024 года. Контракт должен быть заключен на срок более одного года, а сумма кредитных обязательств не может превышать 10 миллионов рублей. Прекращение исполнительных производств осуществляется по заявлению.

Для оформления списания долга необходимо обратиться в любое отделение судебных приставов Югры или в аппарат Управления, предоставив заявление, копию контракта о прохождении военной службы либо справку из Минобороны. Для прекращения производства в отношении супруга дополнительно требуется документ о заключении брака. Подать заявление можно также дистанционно через личный кабинет на портале Госуслуг.

Важно отметить, что данная мера не распространяется на алиментные обязательства, требования о возмещении вреда жизни или здоровью, а также на обязательства, возникшие в результате совершения коррупционных преступлений.