В Новосибирской области вводят частичный масочный режим

Уже на этой неделе в медучреждениях Новосибирской области вводится масочный режим. Таким образом власти надеются снизить распространение ОРВИ и гриппа.

О намерении ввести масочный режим сообщил министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий на совещании у губернатора.

"Мы будем вводить масочный режим. Мы будем рекомендовать пациентам, которые обращаются с температурой, по отдельному входу. Мы будем минимизировать контакты с заболевшими", - цитирует министра "Коммерсант".

Ожидается, что маски посетителям больниц и поликлиник придется носить уже с 3-4 декабря.