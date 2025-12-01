В Госдуме хотят дать право на дистант беременным и многодетным

Депутаты ЛДПР разработали законопроект о праве беременных, одиноких родителей детей до 14 лет и многодетных матерей на дистанционную работу, если это возможно.

Предлагается дать право таким работникам подавать работодателю письменное заявление с просьбой перевести на дистанционную работу. А Трудовой кодекс РФ - дополнить РФ статьей, устанавливающей обязанность работодателя делать это, если позволяет специфика работы. Если такой перевод невозможен, работодатель должен предоставить письменный мотивированный отказ. В перечне также родители детей-инвалидов, люди, ухаживающие за больными родственниками, и материи детей до 14 лет при мобилизации отца.

Кроме того, законопроект предполагает запрет в отказе в приеме на работу гражданам из перечисленных категорий по причине их потенциального права на дистанционный труд. А перевод на дистант не должен сопровождаться ухудшением условий труд или снижением зарплаты. Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовано составить перечень должностей и видов деятельности, выполнение которых допускает дистанционную работу для льготных категорий граждан, пишет ТАСС.

Трудовой кодекс РФ позволяет работодателям нанимать сотрудников на удаленную работу с 1 января 2021 года. По опросу ВЦИОМ от марта 2025 года, 13% работающих россиян работают преимущественно удаленно, еще 12% - смешанно. Хотели бы работать удаленно 16%, а смешанно - 34%. То есть половина россиян хотела бы хоть отчасти работать удаленно, причем среди молодежи эта доля еще выше - 63%.