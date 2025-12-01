Владимир Мазур призвал проголосовать за Томск в определении звания Молодёжной столицы России в 2026 году

Губернатор Томской области Владимир Мазур обратился к жителям региона.

«Началось голосование за звание Молодёжной столицы России 2026 года, в котором участвует наш Томск – единственный город за Уралом, вышедший в финал конкурса «Росмолодёжи», - написал на своих страницах в соцсетях и мессенджерах губернатор.

Владимир Мазур отметил, что проголосовать за Томск, который по праву является студенческой столицей России, можно перейдя по ссылке.

«Поддержать наш город могут те, кто не зарегистрирован у нас в регионе. Таких людей, выпускников одного из томских университетов, – сотни тысяч по всей стране. Прошу всех и каждого оставить свой голос за Томск», - призвал Владимир Мазур.

Он также обратился к землячествам и вузовским ассоциациям выпускников с просьбой поддержать город, где они провели лучшие годы жизни, получили качественное образование и специальность. Активное участие в голосовании губернатор предложил организовать и томским компаниям, филиалы которых работают в других регионах страны.

«Уважаемые земляки, расскажите своим родственникам и друзьям из других краёв и областей про Томск и про то, что наш город достоин звания Молодёжной столицы, поделитесь ссылкой на голосование. Вместе за Томск!», - призвал Владимир Мазур.