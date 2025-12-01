ФСБ сорвала покушение на офицера Минобороны в Крыму

ФСБ предотвратила в Крыму покушение на одного из старших офицеров Минобороны. Агента военной разведки Украины, закладывавшего бомбу под автомобиль военного, ликвидировали при оказании сопротивления силовикам.

По данным ФСБ, теракт готовился главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР). Организатором покушения был сотрудник данного ведомства Рустем Фахриев. Задержан его пособник — местный житель. Против него завели дело по статье о содействии террористической деятельности и отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что уроженец Ростова-на-Дону был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и получил задание взорвать самолет высокопоставленного российского чиновника. Мужчину признали виновным по статьям "Государственная измена" и "Организация террористической организации и участие в ней". Его приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.