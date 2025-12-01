СМИ: Вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным после переговоров в США

Вопрос гарантий безопасности для Киева после переговоров делегаций США и Украины во Флориде остался нерешенным, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По информации издания, в ходе переговоров также обсуждалась возможность "обмена" территориями между Россией и Украиной. Среди нерешенных моментов остался вопрос того, будет ли Москва настаивать на международном признании новых регионов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи представителей Вашингтона и Киева в Майами обсуждались темы, связанные с территориальной целостностью Украины и проведением выборов. Вскоре после этих переговоров специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер планируют визит в Москву.