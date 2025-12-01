Уральской блогерше Улановой продлили арест на три месяца

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест блогерше Екатерине Улановой. Новый год она будет встречать в СИЗО.

Напомним, уральской блогерше вменяют уголовную статью "Мошенничество организованной группой с причинением ущерба в особо крупном размере". Сообщалось, по этой статье Екатерина обвиняется в совершении 215 преступлений. Также ей вменяется один эпизод мошенничества с причинением значительного ущерба.

Изначально Уланова находилась под домашним арестом, но в августе следствие вышло с ходатайством о заключении ее под стражу. Поводом для этого стало нарушение одного из установленных судебных запретов. В итоге блогершу отправили в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в минувшую пятницу Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Срок ареста Екатерине Улановой продлен на три месяца. В СИЗО она будет находиться до 1 марта 2026 года.