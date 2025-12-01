Трамп не будет устанавливать сроки для РФ для разрешения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп высказался против установки каких-либо временных рамок для России в контексте урегулирования украинского конфликта.

Отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета, глава государства подчеркнул, что единственным приемлемым сроком для него является полное прекращение боевых действий. "У меня нет крайних сроков. <...> Для меня крайний срок — это когда прекратится конфликт", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидает визит делегации США в Москве в первой половине следующей недели. Состав американской стороны определит глава США Дональд Трамп. Ожидается, что в переговорах примет участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф.