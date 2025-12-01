Разница зарплат в РФ стала минимальной за 25 лет

Согласно данным Росстата, неравенство в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками достигло исторического минимума с 2000 года, сократившись до 12,7 раз.

Для сравнения, на рубеже тысячелетий этот разрыв превышал 30-кратный размер. Эксперты связывают эту положительную динамику с несколькими факторами. Как отмечает Екатерина Косарева из "ВМТ Консалт", одна из ключевых причин — опережающий рост заработных плат в нижнем сегменте рынка труда. Этому способствует и последовательная политика государства по повышению МРОТ, который к 2026 году достигнет 27 тыс. 93 руб. Одновременно, по мнению Ольги Беленькой из "Финама", работодатели стали меньше инвестировать в дорогих специалистов, сместив фокус на спрос на рабочие и низкоквалифицированные профессии, такие как водители, курьеры и строители.

Однако на глобальном фоне ситуация в России выглядит неоднозначно. В большинстве европейских стран, а также у ближайших соседей — Казахстана (6 раз) и Беларуси (6,1) — разрыв в зарплатах существенно меньше. В то же время, как указывает Косарева, в быстроразвивающихся экономиках, подобных китайской (около 14 раз), высокая дифференциация доходов является характерным явлением, связанным с технологическим рывком и внутренним социальным расслоением, сообщают "Известия".

Еще одна причина снижения неравенства - рост МРОТ, который с 2025 года составляет 22,4 тыс. руб. Это почти на 17% выше уровня 2024 года, заявили во ВНИИ труда.