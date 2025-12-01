Песков: Путин примет Уиткоффа до 4 декабря

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоится до 4–5 декабря.

Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, ожидается ли визит Уиткоффа в понедельник, вторник или среду, если в четверг, 4 декабря, глава государства направляется с госвизитом в Индию.

"Методом дедукции вы правильно угадали", – ответил официальный представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидает визит делегации США в Москве в первой половине следующей недели. Состав американской стороны определит глава США Дональд Трамп. Ожидается, что в переговорах примет участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф.