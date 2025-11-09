Фильм о военкоре Ростиславе Журавлеве завоевал гран-при кинофестиваля ZILANT

10 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Тюменская область Уральский ФО В России
Фото: личный архив Ростислава Журавлева

Фильм о военкоре Ростиславе Журавлеве завоевал гран-при кинофестиваля ZILANT

Документальный фильм о погибшем два года назад в зоне СВО военкоре Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора: Журавлев" завоевал гран-при международного кинофестиваля ZILANT в Казани, сообщают РИА Новости.

"Я очень счастлива, что наш фильм получил такую награду, потому что личность Ростислава Журавлева этого заслуживает", - сказала после церемонии награждения автор фильма, продюсер РИА Новости Инна Танашева.

По словам продюсера, изначально фильм создавался к дню рождения Журавлева 18 июля и изначально задумывался как кино для его семьи, детей, чтобы они знали, какой у них был замечательный, многогранный отец, что думают о нем коллеги, каким он был по мнению других людей, со стороны. Однако после создатели поняли, что в фильме столько доброты, что его невозможно не показать.

Ростислав погиб 22 июля 2023 г. в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявляли, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме. Уральца похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями. Позже британский журналист Стив Суини назвал убийство Ростислава Журавлева военным преступлением.

Многим Ростислав Журавлев известен как военный корреспондент и именно к этой стезе стремился он сам, но редакции Накануне.RU, с которой журналист тоже в свое время сотрудничал, больше всего запомнится его репортаж в формате путевых заметок, когда он решил пройти пешком от Тюмени, где жила его семья, до родного Екатеринбурга. В нем Журавлев раскрывал нам не телевизионную Россию — ведь между двумя довольно обеспеченными городами, находящимися близко друг от друга, лежала если не социальная пропасть, то уж точно территория больших контрастов. В глубинке практически нет работы, и многие вынуждены выживать на пособия — по безработице или на пенсию, которую как раз тогда, в 2018 году, власти решили "взять и отменить".

Теги: военкор, Ростислав Журавлев, фильм, гран-при, кинофестиваль ZILANT


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети