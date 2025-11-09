Фильм о военкоре Ростиславе Журавлеве завоевал гран-при кинофестиваля ZILANT

Документальный фильм о погибшем два года назад в зоне СВО военкоре Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора: Журавлев" завоевал гран-при международного кинофестиваля ZILANT в Казани, сообщают РИА Новости.

"Я очень счастлива, что наш фильм получил такую награду, потому что личность Ростислава Журавлева этого заслуживает", - сказала после церемонии награждения автор фильма, продюсер РИА Новости Инна Танашева.

По словам продюсера, изначально фильм создавался к дню рождения Журавлева 18 июля и изначально задумывался как кино для его семьи, детей, чтобы они знали, какой у них был замечательный, многогранный отец, что думают о нем коллеги, каким он был по мнению других людей, со стороны. Однако после создатели поняли, что в фильме столько доброты, что его невозможно не показать.

Ростислав погиб 22 июля 2023 г. в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявляли, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме. Уральца похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями. Позже британский журналист Стив Суини назвал убийство Ростислава Журавлева военным преступлением.

Многим Ростислав Журавлев известен как военный корреспондент и именно к этой стезе стремился он сам, но редакции Накануне.RU, с которой журналист тоже в свое время сотрудничал, больше всего запомнится его репортаж в формате путевых заметок, когда он решил пройти пешком от Тюмени, где жила его семья, до родного Екатеринбурга. В нем Журавлев раскрывал нам не телевизионную Россию — ведь между двумя довольно обеспеченными городами, находящимися близко друг от друга, лежала если не социальная пропасть, то уж точно территория больших контрастов. В глубинке практически нет работы, и многие вынуждены выживать на пособия — по безработице или на пенсию, которую как раз тогда, в 2018 году, власти решили "взять и отменить".