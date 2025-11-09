Песков заявил, что испытания ядерного оружия не проводятся ни Россией, ни Китаем

Испытания ядерного оружия не проводятся ни Россией, ни Китаем, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона начать испытания американского ядерного оружия. Это заявление последовало в ответ на проведение аналогичных испытаний в других странах.

"Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия", - подчеркнул Песков.

Также Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не давал указаний приступать к подготовке испытаний ядерного оружия. По словам Пескова, сперва необходимо понять необходимость этих испытаний.

"Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься", - заявил Песков, напомнив слова Путина о том, что Москва привержена запрету испытаний ядерного оружия. Однако если это сделает другая страна, РФ будет сохранять паритет.

Отметим, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что поручение президента России Владимира Путина, данное на заседании Совбеза 5 ноября, принято и "находится в работе". По словам министра, о результатах общественность будет проинформирована.

Ранее сообщалось, что на заседании Совбеза 5 ноября Путин поручил силовым и гражданским ведомствам "внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия".