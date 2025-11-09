Жители дома в поселке Куркино, пострадавшего от взрыва газа, возвращаются в свои квартиры

Жители второго и третьего подъездов многоквартирного дома в поселке Куркино, пострадавшего от взрыва бытового газа, возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.