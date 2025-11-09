Жители дома в поселке Куркино, пострадавшего от взрыва газа, возвращаются в свои квартиры
Жители второго и третьего подъездов многоквартирного дома в поселке Куркино, пострадавшего от взрыва бытового газа, возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.
В подъездах восстановлено водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение. Работники газовой службы проводят осмотр внутриквартирного оборудования для восстановления газоснабжения.
Работы по разбору завалов первого подъезда завершены, элементы обрушившихся конструкций, представляющих опасность, демонтированы.
Четверо пострадавших находятся в больницах, получают необходимое лечение.