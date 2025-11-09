Из-за непогоды перекрыто движение на трассе Пермь - Екатеринбург

На трассе федерального значения в Свердловской области временно ограничили движение всех видов транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Ограничения действуют на трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке км 160+046 – км 352+424.

Ограничения будут действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние и окончания неблагоприятных погодных явлений.