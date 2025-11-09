Сергей Лавров заявил, что опыт использования Россией военной техники изучается Западом "под микроскопом"

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Военная приемка", посвященном 25-летию АО "Рособоронэкспорт" заявил, что опыт использования Россией своей военной техники в ходе специальной военной операции изучается западными странами под микроскопом.

Текст интервью опубликован на сайте МИД.

По его словам, продукция, через которую "Рособоронэкспорт" получают союзники, стратегические партнеры и другие страны, которые желают развивать военно-техническое сотрудничество, абсолютно конкурентна и, что еще более важно, доказывает свое преимущество на поле боя.

"Припоминаю, как после того, как мы были вынуждены направить наше подразделение вооруженных Воздушно-космических сил в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы пресечь навалившуюся тогда на эту страну катастрофу в виде ИГИЛ, многие специалисты высоко оценили работу наших боевых подразделений на российской технике непосредственно на полях сражений. И как сейчас, во время специальной военной операции, наш опыт изучается буквально под микроскопом, в том числе и западными странами. Это важная составляющая "веса" государства на мировой арене и его авторитета и репутации", - заявил Лавров.