Евросоюз по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13%

Евросоюз по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

"ЕС значительно сократил зависимость от России в части импорта энергоносителей в рамках плана REPowerEU, запущенного в 2022 году. Импорт газа (как СПГ, так и трубопроводного) из России значительно сократился: с 45% в 2021 году до 19% в 2024 году. Прогнозируется дальнейшее падение до 13% в 2025 году в связи с прекращением транзита российского газа через Украину", - сообщает ихжание.

Импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.

Украина 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые стала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области.

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.