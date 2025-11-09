09 Ноября 2025
Происшествия Дальневосточный ФО В России За рубежом Забайкальский край
Фото: скриншот с видео компании &quot;Южуралзолото&quot;

В Забайкалье задержали китайца, пытавшегося вывезти 15 слитков с золотом

Суд в Забайкальском крае конфисковал в доход государства 15 слитков с драгметаллами, в которых содержалось 5,5 килограмма химически чистого золота на почти 50 миллионов рублей, слитки гражданин Китая хотел провезти в КНР в тайнике автобуса,сообщают РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них указано, что к гражданину Китая Ли Бинсэню, работающему водителем туристического автобуса, в июле в Забайкальске обратился ранее незнакомый ему соотечественник. Мужчина попросил водителя провезти слитки золота в Китай в тайнике автобуса за денежное вознаграждение в 2 тысячи юаней (примерно 23 тысячи рублей).

На границе РФ в ходе таможенного досмотра в автобусе были обнаружены слитки с золотом, хотя гражданин КНР заявлял таможенному контролю, что не перевозит подлежащие обязательному декларированию драгметаллы, сообщается в материалах.

В отношении Ли Бинсэня возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере. Экспертизой было установлено, что 15 слитков изготовлены в том числе из сплава 5598,54 грамма золота и 1104,36 грамма серебра, стоимость по состоянию на момент совершения преступления химически чистого золота составила 47 283 710 рублей, серебра - 103 235 рублей.

Фигурант дела, как говорится в материалах, признал вину. В сентябре его приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей. Суд также решил оставить слитки в камере хранения вещдоков Читинской таможни до рассмотрения уголовного дела в отношении неустановленного лица, то есть гражданина Китая, передавшего золото водителю.

Приговор, однако, обжаловало обвинение, посчитав, что слитки нужно конфисковать и обратить в доход государства. Представители прокуратуры со ссылкой на постановление Пленума Верховного Суда РФ указали, что имущество, являющееся предметом контрабанды, подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Забайкальский краевой суд согласился с этими доводами и в конце октября изменил приговор – слитки были конфискованы в доход РФ, заключается в материалах.

Теги: слитки, золото, контрабанда, китаец


