Известный криптобизнесмен погиб в аварии на Международном шоссе в Москве

Известный криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в аварии на Международном шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, Lamborghini Urus ночью врезался в столь и загорелся. В машине было четыре человека, двое погибли. Еще двое доставлены в больницу с различными травмами. Это Кирилл М. и Никита Т., у них диагностированы переломы. Стоимость Lamborghini Urus обошлась Долгих в 35 млн рублей. В прошлом году Долгих уже попадал в поле зрения СМИ — фигурировал в драке и в перестрелке на Патриарших прудах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Москвы, прокуратура Северного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, ночью на Международном шоссе водитель автомобиля Lamborghini совершил наезд на препятствие, после чего транспортное средство перевернулось и загорелось. В результате ДТП двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.