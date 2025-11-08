В сети появилось видео падения вертолета Ка-226 в Дагестане

Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ) опубликовал имена и фотографии погибших при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане. Среди погибших оказались заместитель гендиректора концерна Ачало Магомедов, главный инженер и главный энергетик предприятия Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов.

Всего в результате крушения погибло пять человек – бортмеханик вертолета Петр Суров скончался сегодня в больнице. Еще два человека, находившихся на борту, находятся в больнице.

Вертолет Ка-226 упал накануне в районе поселка Ачи-Су. По предварительным данным, у вертолета во время полета загорелся двигатель. Также рассматриваются версии с ошибкой пилота. В сети появилось видео падения вертолета. Видно, что он на большой скорости врезается в землю, из-за чего подламывается хвост. Затем он падает в море, снова набирает высоту, теряет управление и падает уже окончательно.