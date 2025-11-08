Крупный пожар в поселке Медном под Екатеринбургом локализован – МЧС

В поселке Медный под Екатеринбургом пожарным удалось остановить распространение огня на горящем складе стройматериалов. В МЧС сообщили, что огонь локализован.

ЧП произошло вечером 8 ноября на территории промышленной площадки – загорелось производственное здание со строительными материалами.

"По оперативной информации площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.