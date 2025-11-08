Пассажиры турецкого парома в Сочи до сих пор не сошли на берег

Турецкий паром Seabridge продолжает находиться в порту Сочи на досмотре. 20 пассажиров (18 граждан РФ и двое турков) не могут покинуть судно. Пассажиры провели на борту уже двое суток в ожидании высадки.

Между тем, власти Краснодарского края, которые выступают против возобновления паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном, считают, что запасов воды и еды на пароме хватит на неделю, передает издание "Подъем".

"Администрация Краснодарского края против запуска парома из Трабзона в Сочи из-за соображений безопасности. Остались вопросы, которые на данный момент не решены. Как ранее отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна", - заявили в администрации региона.