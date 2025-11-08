Под Первоуральском фура со сладостями "устроила" ДТП еще с семью грузовиками

Под Первоуральском произошло ДТП с участием восьми грузовиков. Фура MAN с кондитерскими изделиями ехала в сторону Перми, разогналась и въехала в машину перед собой.

"После столкновения грузовой автомобиль MAN (первый) совершил съезд вправо с проезжей части в кювет, а затем выехал на придорожную парковку, где произвел наезд на шесть припаркованных грузовых автомобилей: два автомобиля DAF, два автомобиля SCANIA, SHACMAN и грузовой автомобиль ГАЗель", - говорится в сообщении свердловской Госавтоинспекции.

Люди в результате столкновения не пострадали, а вот фуры разворотило сильно.

"Водитель автомобиля MAN перевозил кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург и пояснил автоинспекторам, что не смог вовремя остановиться из-за технической неисправности. Данная версия будет тщательно проверена", - заявили в ГАИ.