В Госдуму внесли законопроект о расширении упрощенного ОГЭ для девятиклассников

В Госдуму внесен правительственный законопроект о продлении до 2029 года эксперимента по упрощенному ОГЭ для выпускников 9-х классов.

В Минпросвещения считают, что эксперимент оказался успешным. В нем участвовали три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

В ведомстве предлагают расширить список регионов, где можно будет сдать упрощенный экзамен: в список включены Татарстан, Ростовская, Тверская, Тюменская и Московская области.

Эксперимент состоит в упрощении получения аттестата об окончании 9 классов. Вместо четырех выпускных экзаменов школьник может сдать только два (русский язык и математика). Для перехода в 10-й класс потребуется набрать минимальные баллы (их устанавливает региональное профильное ведомство). Если даже минимальный балл не набран, выпускник может пойти в местные колледжи и там получить преимущество при поступлении.

"По итогам проведения эксперимента в 2025 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 180,6 тыс. выпускников 9-ого класса, в том числе 47,3 тыс. человек (26,1% от общего числа выпускников) выбрали для сдачи экзамена только обязательные учебные предметы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.