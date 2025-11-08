Путин провел кадровые перестановки в силовом блоке
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в силовом блоке правительства и администрации главы государства.
Генерал-полковник Андрей Булыга, до сих пор занимавший пост заместителя министра обороны РФ, стал заместителем секретаря Совета безопасности.
Булыга в Минобороны отвечал за материально-техническое оснащение вооруженных сил. До этого генерал занимался МТО в Западном военном округе в качестве замкомандующего, передает ТАСС. Теперь он будет работать под началом экс-министра обороны Сергея Шойгу.
Освободившееся в Минобороны кресло займет командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Санчик.