Путин провел кадровые перестановки в силовом блоке

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в силовом блоке правительства и администрации главы государства.

Генерал-полковник Андрей Булыга, до сих пор занимавший пост заместителя министра обороны РФ, стал заместителем секретаря Совета безопасности.

Булыга в Минобороны отвечал за материально-техническое оснащение вооруженных сил. До этого генерал занимался МТО в Западном военном округе в качестве замкомандующего, передает ТАСС. Теперь он будет работать под началом экс-министра обороны Сергея Шойгу.

Освободившееся в Минобороны кресло займет командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Санчик.