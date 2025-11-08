Орбан в Вашингтоне "выбил" Венгрии отсрочку от введения антироссийских санкций

Венгрия добилась для себя исключения из американских санкций в отношении России, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В Белом доме подтвердили, что отсрочка на присоединение к санкциям составит по меньшей мере год.

"В Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. В случае с "Турецким потоком" и трубопроводом "Дружба" им был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение", - цитирует РБК слова Орбана.

Также санкции будут отменены в отношении АЭС "Пакш" (исключение для нее должно было закончиться в декабре).

В обмен на это послабление Орбан, по данным Bloomberg, пообещал Трампу закупить не только американский СПГ, но и ядерное топливо.