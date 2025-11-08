08 Ноября 2025
Происшествия Тульская область
Фото: t.me/dmilyaev/Telegram-канал Дмитрия Миляева

Пять человек пострадали при взрыве дома в Тульской области

Пять человек пострадали при обрушении подъезда в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Куркино в Тульской области. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, причиной обрушения стал взрыв бытового газа: разрушилась частично торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

"Организован пункт временного пребывания в школе № 1 (ул. Октябрьская, д. 90). На место происшествия направлено 7 бригад скорой помощи, первая прибыла через 12 минут. Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу. Информация по пострадавшим уточняется", - сообщил Миляев в своем Telegram-канале.

Ранее в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела.

Между тем, ряд СМИ сообщает, что пострадавших уже семеро, и еще нескольких человек продолжают искать под завалами обрушившегося дома. Также решается вопрос о перевозке одного из пострадавших вертолетом санитарной авиации в Тулу (поселок находится на границе Тульской и Липецкой областей).

Обрушение дома при взрыве газа.(2025)|Фото: t.me/dmilyaev/Telegram-канал Дмитрия Миляева

Теги: обрушение, взрыв газа, многоквартирный дом


