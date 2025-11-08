Задержан директор департамента энергетического машиностроения Минпромторга РФ
В Москве задержан крупный чиновник из Минпромторга – директор департамента машиностроения для ТЭК Михаил Кузнецов, передает РБК со ссылкой на источник. В министерстве подтвердили факт задержания. О статусе Кузнецова и статье дела, фигурантом которого он стал, не сообщается.
В разное время Кузнецов работал в Минэнерго, "Русском угле", "Лукойле", "Газпром нефти".
Департамент, возглавляемый задержанным, занимается промышленной политикой государства в нефтегазовом, экологическом и энергетическом машиностроении.