Задержан директор департамента энергетического машиностроения Минпромторга РФ

В Москве задержан крупный чиновник из Минпромторга – директор департамента машиностроения для ТЭК Михаил Кузнецов, передает РБК со ссылкой на источник. В министерстве подтвердили факт задержания. О статусе Кузнецова и статье дела, фигурантом которого он стал, не сообщается.