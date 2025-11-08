В Тульской области обрушился многоквартирный дом

В поселке городского типа Куркино на границе Тульской и Липецкой областей произошло обрушение многоквартирного дома, об этом сообщает Следственное управление СКР по Тульской области.

"По факту обрушения многоквартирного дома в Куркино следователями СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Их деятельность координирует на месте лично руководитель следственного управления Владимир Владимирович Усов", - говорится в сообщении ведомства. Ни о пострадавших, ни о масштабах разрушения, ни о возможных причинах происшествия не сообщается.