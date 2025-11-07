Теперь и в MAX - МФЦ Астраханской области запустил чат-бот

В МФЦ Астраханской обрасти запустили чат-бот центров «Мои Документы» в мессенджере МАХ. В основе виртуального помощника лежат технологии искусственного интеллекта.

Сервис создан для того, чтобы сделать взаимодействие граждан с МФЦ еще более удобным. Новый цифровой помощник подскажет режим работы офисов «Мои Документы», через него можно записаться на прием или отменить запись, узнать статус своего дела. С его помощью можно быстро найти адрес нужного центра. Сервис доступен в режиме 24/7.

Кроме того, в MAX реализована система уведомлений о готовности документов и оценка качества оказанной услуги. Ранее информация поступала через социальную сеть «ВКонтакте». Теперь уведомления также будут приходить в MAX.

Для начала работы с чат-ботом необходимо установить приложение MAX на смартфон, после чего найти бота «МФЦ Астраханской области» через поиск в мессенджере или отсканировать специальный QR-код.