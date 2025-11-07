Астраханский ветеран СВО стал предпринимателем благодаря господдержке

Вернувшись к мирной жизни, астраханец Андрей Семёнов воспользовался программой «Za наших» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На льготный займ астраханец приобрел экскаватор-погрузчик. Это оборудование позволило ветерану СВО начать предпринимательскую деятельность.

Новую технику Андрей Семёнов использует в сфере бурения, благодаря которому прокладываются водяные, электрические, канализационные коммуникации.

Программа «Za наших» поддерживает бывших военнослужащих в трудоустройстве и развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Она создана для участников СВО и их близких, вернувшихся домой. Благодаря этой инициативе можно получить льготный заём до 5 миллионов рублей для открытия или расширения своего дела.

Присоединиться к защитникам и узнать об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф. По вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.