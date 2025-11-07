11 новых ФАПов Астраханской области уже принимают пациентов

В Астраханской области начали прием пациентов 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Еще два таких ФАПа откроются до конца года.

"Все медучреждения были построены в этом году с опережением графика. Помог нам в этом нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», а также народная программа партии «Единая Россия», - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Большинство ФАПов региона уже прошли все этапы лицензирования и открыли свои двери для астраханцев, проживающих в сельской местности. Так, в посёлках Хмелевой и Старо-Волжский Икрянинского района медицинскую помощь уже получили около 300 местных жителей.

"В следующем году продолжим эту работу, запланировали строительство еще ряда фельдшерско-акушерских пунктов. А также закупим более 70 единиц современного медицинского оборудования общей стоимостью свыше 140 млн рублей. Среди них рентген, МРТ и КТ аппараты, ИВЛ и эндоскопы", - подчеркнул Игорь Бабушкин.