07 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Екатерина Гаврикова

В Академическом районе открылся Музей медицины и санитарии

В Академическом районе Екатеринбурга состоялось торжественное открытие Музея медицины и санитарии. Новое образовательное пространство появилось в школе №123 с медико-биологическим профилем. В нем дети смогут узнать об истории медицины, профориентации и современных технологиях обучения будущих медиков.

Старт проекту дал гендиректор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

"Мы верим в то, что музей станет вдохновением для детей, которые учатся в этой специализированной школе. Кто-то выберет профессию врача, кто-то — ученого, который будет работать над новыми препаратами и технологиями, а кто‑то просто научится ценить то, что кажется привычным: чистую воду, безопасные лекарства, грамотную диагностику", — сказал Ланцов.

Открытие Музея медицинского прогресса в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: Екатерина Гаврикова

Стоит отметить, что Музей медицины и санитарии стал первым из пяти школьных музеев Академического, которые организовывают в рамках инициативного бюджетирования при поддержке фонда "Добрососедство" и компании "РСГ-Академическое". Внутри пространство делится на четыре тематических раздела:

  • история медицины и санитарного дела;
  • деятельность 362-го медико-санитарного батальона;
  • врачи-герои и биографии представителей медицинских династий;
  • перспективы обучения в медицинском университете.

В нем представлены экспонаты, переданные представителями медицинских и образовательных учреждений Екатеринбурга: старинные медицинские инструменты, документы, книги за авторством известных врачей, архивные фотографии, кислородная подушка образца, применяемый современными медиками, и другие модели оборудования, демонстрирующие, как менялась медицина и лечебное дело — от дореволюционного времени до наших дней. Окунуться в изучение истории помогут VR-очки, благодаря которым можно посетить виртуальную выставку с интерактивным столом для изучения анатомии человека.

Музей медицинского прогресса в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: Екатерина Гаврикова

Музей медицинского прогресса в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: Екатерина Гаврикова

"Здесь собрались люди, которые работают с нами, помогая формировать новое интересное думающее поколение. В нашей школе основное направление — естественно-научное, поэтому открытие музея является важной вехой пути развития школы", — сказала на открытии музея директор школы Ольга Старикова.

В рамках мероприятия также были представлены рендеры будущих зданий Научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства (НИИ ОММ) и нового корпуса Уральского государственного медицинского университета. Проекты презентовал Сергей Ланцов, отметив, что развитие образовательной и медицинской инфраструктуры Академического района — шаг к созданию Наукограда в Екатеринбурге.

Теги: Екатеринбург, Академический, Музей медицины и санитарии, школа №123


