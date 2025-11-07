07 Ноября 2025
Общество Астраханская область Новгородская область
Фото: t.me/babushkin30

Губернаторы Астраханской и Новгородской областей подписали договор о региональном сотрудничестве

Игорь Бабушкин и Александр Дронов подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической, культурной, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В рамках рабочего визита губернатора Новгородской области стороны обсудили организацию поставок продукции астраханского агропромышленного комплекса в регион, взаимодействие в промышленности и развитие логистических связей.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Астрахань и Великий Новгород – города с богатой историей и уникальным культурным наследием. У нас много общего, в первую очередь это наши кремли – архитектурные памятники, символы российской государственности. Благодаря поддержке на всех уровнях власти, исторические города сохраняют свою самобытность. Не так давно Великий Новгород принимал Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», одной из главных задач которого является поиск и разработка новых механизмов для сохранения памятников архитектуры. Следующий форум пройдет в нашем регионе, и уже сейчас мы обмениваемся опытом и имеющимися практиками в вопросах обеспечения сохранности культурного наследия", - отметил Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Астраханская область занимает лидирующие позиции в России по производству сельхозпродукции. В этом году уже собрано 1,5 млн тонн овощей, а объёмы сельхозпереработки увеличились в 8,5 раза за последние пять лет.

Кроме того, благодаря выходу на Каспий, располагаясь на пересечении транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад», регион играет геостратегическую роль в системе международных маршрутов. Имеющиеся транспортно-логистические пути смогут способствовать организации поставок новгородской продукции на рынки стран Прикаспия.

В свою очередь, Новгородская область, обладая значительным экономическим потенциалом, готова предложить продукцию обрабатывающей, химической и пищевой промышленности.

Сегодня при поддержке на всех уровнях власти исторические города сохраняют свою уникальность. В Астраханской области около 900 объектов культурного наследия, нуждающихся в восстановлении. Аналогичная работа успешно ведется в Новгородской области. Обмен опытом в этом направлении станет важным шагом к сохранению уникальных исторических объектов и повысит их привлекательность для туристов.

Теги: игорь бабушкин, александр дронов, сохранение исторических объектов, обмен опытом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

