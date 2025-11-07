В Магнитогорске мужчине, пытавшемуся вывезти тело знакомого в ковре, избрана мера пресечения

В Магнитогорске суд заключил под стражу 50-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

В отношении ранее судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 ч.1 УК РФ (убийство).

Напомним, что не позднее 6 ноября 2025 года в одной из квартир дома №9 по улице Звенягина в Орджоникидзевском районе Челябинска между знакомыми на фоне распития алкогольных напитков произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес 42-летнему мужчине несколько ударов тупым твердым предметом в область туловища и головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следователями установлено, что после совершения преступления мужчина попытался скрыть следы: купил машину, связал тело погибшего, завернул его в ковер и попытался вывезти, однако, заметив прохожих, оставил тело у подъезда и скрылся.

Сотрудниками полиции и СК РФ в кратчайшие сроки была установлена личность фигуранта. В результате он был задержан.

Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 января 2026 года.