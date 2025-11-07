Захарова: Европе не нужны платежеспособные туристы, когда есть уклонисты с Украины

Европа, видимо, не нуждается в платежеспособных туристах из России, предпочитая им нелегальных мигрантов и уклонистов с Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?"- сказала она РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия объявила, что ввела запрет на выдачу россиянам многоразовых шенгенских виз. Это значит, что теперь получать европейскую визу нужно будет для каждой поездки в Евросоюз. ЕК уточнила, что ограничение "позволит проводить более частую и тщательную проверку заявителей".