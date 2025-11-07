В Астраханской области продолжается расчистка каналов-рыбоходов

На данный момент со дна поднято уже 150 тысяч кубометров грунта, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Каналы – главный путь для молоди рыб, в том числе воблы и осетра, из Каспийского моря на нерестилища. Со временем они заиливаются, что мешает рыбе подниматься вверх по течению. Сейчас техника расчищает Обжоровский и Старо-Иголкинский каналы.

"Необходимость проведения этих работ для восстановления популяций была главной темой нашей встречи с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Васильевичем Шестаковым во время его визита в регион. Полностью завершить первый этап расчистки должны до конца этого года", - дополнил Игорь Бабушкин.

Также рыбохозяйственная мелиорация выполнена более чем на 32 км водных объектов на Жиротопинском массиве в Володарском районе – одном из ключевых участков для воспроизводства рыбы. За несколько месяцев специалисты «Главрыбвода» изъяли со дна русел и протоков, которые местами были полностью высохшими и заросшими, свыше 250 тысяч кубометров грунта и илистых отложений.

Все это делается для того, чтобы в водоемах массива могла проходить рыба. Во время весеннего половодья их площадь составляет около 8,3 тысяч гектаров, что создает благоприятные условия для нереста.