В Раде сетуют на потери территорий из-за упрямства Зеленского

Если бы Зеленский не был так упрям и согласился на переговоры, то сейчас не стоял бы вопрос потери Красноармейска, Димитрова и части Запорожской области. Об этом сказала депутат рады Анна Скороход.

Она считает, что "ситуация однозначно критическая". Потому что после освобождения Россией Красноармейска и Димитрова будет наступление в сторону Славянска, Краматорска в ДНР и Павлограда в Днепропетровской области. Это из-за того, что Зеленский занимает бескомпромиссную позицию.

"Совсем недавно президент США Дональд Трамп сказал: "Если хотят повоевать, пусть повоюют". То есть предложение со стороны американского президента есть, видение с его стороны есть, но если наша сторона это не принимает, наверное, нужно дать еще осрамиться*. Только мне жалко людей, которые за это платят своими жизнями и кровью", – негодует Скороход.

При этом она исходит из того, что Россия будто бы согласна на заморозку линии фронта, в то время как требование, которое озвучивал президент России Владимир Путин, состояло в том, что ВСУ должны полностью покинуть территорию российских ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Но в целом эта критика соответствует настрою украинцев, которые в большинстве своем уже согласны на территориальные уступки ради прекращения военного конфликта.

Скороход употребила другое слово, означающее испражнение под себя