ЕС вводит запрет на многоразовые шенгенские визы для россиян

Еврокомиссия ввела запрет на выдачу россиянам многоразовых шенгенских виз. Это значит, что теперь получать европейскую визу нужно будет для каждой поездки в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении ЕК.

ЕК уточнила, что ограничение "позволит проводить более частую и тщательную проверку заявителей".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о планах ЕС отменить многоразовые визы для россиян, но, например, посольство Франции в РФ эту информацию опровергало, заявляя, что "политика Франции останется неизменной".